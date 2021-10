Eine Rückfahrt mit Kaltgetränk und zwei freie Tage - WWU Baskets setzen Serie fort

Björn Harmsen hatte so eine Ahnung, was im Bus der WWU Baskets Münster auf der Heimfahrt los war. „Die Jungs werden wohl das eine oder andere Bier trinken. Gerade wenn ich nicht dabei bin“, sagte gut gelaunte Coach, der selbst die Gelegenheit nutzte und nach dem Auswärtsspiel bei den SSB Baskets Wolmirstedt zu einem Familienbesuch nach Leipzig sowie Weimar weiterreiste. Erst am Dienstag wird er seine Schützlinge wiedersehen, die sich die freie Zeit samt Gute-Nacht-Trunk auch redlich verdient hatten. Mit 97:83 (46:42) gewannen sie bei dem starken Aufsteiger, der den Münsteranern aber alles abverlangt hatte. „Großes Kompliment an Wolmirstedt, sie haben alles rausgehauen. Meine Jungs waren fix und alle“, sagte Harmsen.

Der sechste Sieg der Pro-B-Saison im sechsten Spiel war ein hartes Stück Arbeit, Wolmirstedt unterstrich seine mittelfristigen Aufstiegsambitionen – obwohl mit Philipp Lieser und Jordan Talbert zwei Starter fehlten. Ein Umstand, der die Baskets etwas behäbig starten ließ. „Da haben wir wohl gedacht, das gewinnen wir hier schon“, sagte Harmsen, der zerfahrene Anfangsminuten sah. Erst ab dem 11:11 (6.) kam Münster besser in Tritt, Dreier von Andrew Onwuegbuzie und Cosmo Grühn ebneten den Weg zur 26:21-Führung nach zehn Minuten.

Zur Pause liegen die WWU Baskets vorne

Dies aber war schnell Geschichte, Wolmirstedt drehte auf – und mit einem 10:0-Lauf zunächst die Partie. Die physische, intensive Art machten den Münsteranern zu schaffen, um eine Antwort aber waren sie nicht verlegen. Adam Touray, Stefan Weß und dann Topscorer Ryan Richmond mit fünf seiner 22 Zähler brachten den Gast zur Pause wieder nach vorne.

Es folgten turbulente Minuten, nach denen Münster die erste Niederlage drohte. Die eigene „Entscheidungsfindung in der Offensive“ (Harmsen) war oft die falsche, dazu ließen die Baskets die Schützen des Gastgebers gewähren. Dominik von Waaden (2), der in dieser Phase überragende Martin Bogdanov (Harmsen: „Der ist in der Phase heiß gelaufen.“) und Marc Nagora versenkten binnen 138 Sekunden vier Dreier zum 58:55. Das dritte Viertel, in dem Wolmirstedts Roberts Dembskis disqualifiziert wurde, ging mit 31:22 an den Pro-B-Neuling – und die Westfalen daher mit einem Fünf-Punkte-Rückstand in den finalen Abschnitt.

15:0-Serie sorgt für Entscheidung

Der aber wurde zu einer Demonstration der Stärke. Thomas Reuter stellte per Dreier auf 76:74, auf den Ausgleich von Jermaine Woods antwortete Münster mit einer 15:0-Serie. Der Deckel war 3:50 Minuten vor dem Ende drauf, geschickt spielten es die Baskets herunter. Und durften glücklich, zufrieden und mit einem Kaltgetränk in die freien Tage gehen.