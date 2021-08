Am 25. September beginnt für die WWU Baskets Münster die Saison mit der Auswärtspartie in Rhöndorf. Seit diesem Montag schuftet der Pro-B-Ligist, um sich in den sieben verbleibenden Wochen in Form zu bringen – erstmals unter der Anleitung von Neu-Trainer Björn Harmsen, der sich mit großer Vorfreude seiner neuen Aufgabe widmet.

Am Montagabend startet Björn Harmsen, hier im Interview, mit den WWU Baskets in die Vorbereitung.

Seine Vorfreude wollte und konnte Björn Harmsen am Montagvormittag nicht verhehlen. „Riesig“, so der neue Coach der WWU Baskets Münster, sei sie vor dem Start der Vorbereitung, die der 39-Jährige mit dem Pro-B-Ligisten wenige Stunden später aufnahm. „Ich freue mich vor allem, nach für mich langer trainingsfreier Zeit mal wieder in der Halle zu stehen. Das ist ja doch meine Passion“, sagte Harmsen. Sieben Wochen Zeit bleiben ihm und seiner Mannschaft, sich aneinander zu gewöhnen und bestmöglich für den Start am 25. September in Schuss zu bringen, zur Einheit zu werden.