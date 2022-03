Ellenbogen-OP: Saison-Aus für Nationalspieler Wimberg

Die Niners Chemnitz müssen die restliche Saison in der Basketball-Bundesliga ohne Nationalspieler Niklas Wimberg bestreiten. Der Club teilte mit, dass der 26-Jährige aufgrund einer Ellenbogen-Verletzung etwa drei Monate ausfallen wird.

Der 14-malige Nationalspieler war bereits in Göttingen mit dem linken Arm unglücklich zwischen zwei Gegner geraten und hatte seinen Ellenbogen dabei stark überdehnt. Untersuchungen in München ergaben nun, dass ein Band im Ellenbogengelenk sowie mehrere Muskelfasern gerissen sind. Wimberg wird in der bayrischen Landeshauptstadt operiert.