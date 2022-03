Euroleague: Ergebnisse russischer Teams gestrichen

Auch die Ergebnisse von ZSKA Moskau wurden in der Euroleague gestrichen.

Vor dem Hintergrund des russischen Angriffskrieges auf die Ukraine werden damit alle Resultate der drei Teams Zenit St. Petersburg, Unics Kasan und ZSKA Moskau aus der Wertung genommen, wie die Königsklasse mitteilte. Die Euroleague begründete ihre Entscheidung, «die Situation in der Ukraine» habe sich nicht «auf eine günstige Weise entwickelt».

Nach der Anpassung der Tabelle besitzt der FC Bayern München als derzeit Sechster beste Chance unter die Top-Acht und damit in die Playoffs zu kommen. Auch Alba Berlin als zweiter Teilnehmer darf noch auf die K.o.-Phase hoffen. Der Hauptstadtclub ist derzeit Zwölfter und hat die gleiche Anzahl an Niederlagen wie AS Monaco, das zwei Partien mehr absolviert hat. Im zweitklassigen Eurocup wurde für diese Saison Lokomotiv Kuban Krasnodar ausgeschlossen. Damit sind die Hamburg Towers für das Achtelfinale qualifiziert.