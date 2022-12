EWE Baskets wollen Pokal-Finalturnier nach Oldenburg holen

Für das am 18. und 19. Februar des kommenden Jahres angesetzte Final Four werden sich die Niedersachsen mit ihrer EWE-Arena bewerben, wie der Basketball-Bundesligist am Montag bekannt gab.

Im Halbfinale - dem dritten der Club-Geschichte - wird das Team von Trainer Pedro Calles auf die MHP Riesen Ludwigsburg treffen, wie die Auslosung am Sonntag ergab. Das zweite Duell bestreiten Alba Berlin und der FC Bayern München.