Fraport Skyliners trennen sich von Trainer Dalmonte

Der Italiener hatte das Skyliners-Team im letzten Saisondrittel übernommen, konnte aber den sportlichen Abstieg nicht verhindern. Die Hessen bleiben aber dank einer Wildcard in der ersten Liga.

Der Coach verhehlte nicht, dass er die Mannschaft auch in der nächsten Saison gern weiter betreut hätte. «Ich bin überzeugt, dass ich in Frankfurt mehr von mir als Mensch und Trainer in der nächsten Saison hätte zeigen können», sagte Dalmonte. «Ich hätte mich sehr gefreut, Teil der Zukunft der Organisation zu sein und eine Saison von Anfang an zu gestalten.» Aber er könne und müsse die Entscheidung des Clubs akzeptieren: «Ich habe in meiner kurzen Zeit in Frankfurt versucht, mein Bestes zu geben.»