Die WWU Baskets Münster haben mit Jasper Günther für die kommende Saison verlängert. Der Aufbauspieler soll nach dem Abschied mehrerer Leistungsträger noch mehr in die Verantwortung genommen werden.

Ende Dezember 2019 nahm Jasper Günther seinen Job bei den WWU Baskets Münster an und avancierte sehr schnell zum ersten und schier unverzichtbaren Aufbauspieler des ProB-Ligisten. Seinen bisherigen 39 Einsätzen in der Schaltzentrale, den 507 Punkten und 201 Assists können weitere folgen. Der 22-Jährige hat den Vertrag verlängert und startet unter Neu-Coach Björn Harmsen ins nächste Kapitel.

„Auch wenn mich die Abgänge von Philipp Kappenstein sowie Jan und Andrej König sehr getroffen haben, freue ich mich, an der Stelle weitermachen zu dürfen, an der sie aufgehört haben“, sagte der spielintelligente, ball- und wurfsichere Point Guard. Manager Helge Stuckenholz sagt: „Jasper muss unser Puls sein, im Training wie im Spiel. Er wird wieder mehr Verantwortung bekommen. Ich mache mir keine Sorge um seine nächsten Entwicklungsschritte.“ Günther bedankte sich bei seinem letzten Förderer: „Ich habe Coach Kappenstein sehr viel zu verdanken. Er hatte einen sehr großen Einfluss auf meine persönliche Entwicklung.“ Gespannt ist er nun auf die neue Konstellation. „Ich kann es kaum erwarten, die Zusammenarbeit mit Björn zu starten. Es gibt wohl kaum einen Trainer in der Liga mit einer derartigen Erfahrung und Kompetenz.“

Trotz der Belastung büffelt er sich an der Uni gen Wirtschaftsbachelor-Abschluss – aktuell genießt er die Sonne am Genfer See.