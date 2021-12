Harmsens Appell zeigt beim Baskets-Sieg gegen Lok Bernau Wirkung

Münster

Die WWU Baskets Münster haben in ihrem letzten Heimspiel ein bisschen gebraucht, um in Schwung zu kommen, eine kleine Standpauke von Trainer Björn Harmsen war nötig. Dann aber zog der Pro-B-Ligist gegen Lok Bernau an – und folgerichtig davon. Somit kassierte Münster in der Hinrunde keine Niederlage und zieht seine Kreise.

Von Thomas Austermann