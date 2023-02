Kalt abgeduscht – WWU Baskets beim 68:92 chancenlos gegen Hagen

So knapp das Hinspiel, das erst in der Verlängerung entschieden wurde, auch war, so deutlich war das Wiedersehen am Berg Fidel. Die WWU Baskets Münster waren im Derby gegen Phoenix Hagen chancenlos, verloren 68:92. Das Ende der Partie durfte Coach Björn Harmsen nicht mehr von der Seitenlinie verfolgen.

Das Westfalenderby in der 2. Bundesliga Pro A war eine klare Angelegenheit – sehr zum Leidwesen der WWU Baskets Münster. Sie unterlagen Phoenix Hagen mit 68:92 (35:52), waren dabei dem Playoff-Kandidaten nur im ersten Viertel ein ebenbürtiger Gegner. „Hagen hat physischer als wir gespielt. Wir haben jetzt zwei Spiele hintereinander nicht gut gespielt, das ist gerade hart für uns“, sagte Co-Trainer Chad Prewitt, der in den letzten Minuten für den nach zwei technischen Fouls hinausgestellten Coach Björn Harmsen übernehmen musste.

Eine Woche nach der 79:90-Niederlage in Jena ließ es sich gut an für die Baskets. Andreas Seiferth knüpfte direkt an seine starke Leistung aus Jena an und stellte mit drei blitzsauberen Korberfolgen auf 6:2. Doch was Münsters Kapitän kann, kann auch Hagens Marvin Omuvwie – seine acht Zähler in Serie brachten den Gästen die erste Führung (11:10). Die 2800 Zuschauer – Rekordkulisse am Berg Fidel in dieser Saison – sahen ein ausgeglichenes Eröffnungsviertel, in dem Phoenix in den Schlusssequenz seine Qualität andeutete. Kristofer Krause konterte den Dreier von Münsters Isländer Hilmar Petursson zum 23:18 ebenfalls aus der Distanz, Bjarne Kraushaar besorgte nach einem Ballverlust von Jordan Jones noch das 25:18 für Hagen.

250 Hagener Fans

Die Baskets waren gefordert, sich gegen den Trend zu stemmen – schafften es aber nicht, Hagens offensive Kraft zu stoppen. Tim Uhlemann und JJ Mann schoben die von gut 250 lautstarken Fans unterstützten Hagener weiter an, nach den beiden erfolgreichen Distanzwürfen von Uhlemann und Kraushaar betrug Münsters Rückstand schon 13 Punkte (27:43, 15.) – das waren kalte Duschen, die der Gastgeber da ertragen musste. Und die Harmsen-Truppe tat sich weiter schwer, auf der einen Seite Stopps zu kreieren und auf der anderen Seite unter des Gegners Korb zu punkten. Sieben Turnover im zweiten Viertel belegen die Probleme, die Münster hatte. Vieles blieb Stückwerk. Als Folge wurde der Rückstand immer größer, erneut Kraushaar und Uhlemann schlossen Halbzeit eins ab.

Wie zu Beginn der Partie gehörte Seiferth auch zum Neustart das erste Wort, Oliver Pahnke verkürzte im Anschluss per Dreier (40:54). Doch den nächsten Rückschlag kassierten die Baskets umgehend. Nach einer nicht geahndeten Aktion von Marcel Keßen gegen Pahnke beschwerte sich Harmsen lautstark auf dem Feld. Das technische Foul nutzte JJ Mann von der Linie, danach setzte sich Phoenix cool auf 59:40 ab. Nein, hier ging für Münster gar nichts an diesem Abend. Zu stark, zu konstant trat das Team aus der Ischelandhalle, war eine Klasse besser als der weiter strauchelnde Gastgeber. Kristofer Krause schraubte Hagens Polster in Minute 28 auf satte 20 Zähler (67:47) – spätestens jetzt war allen klar, dass es hier nur einen Sieger geben würde.

Harmsen kassiert zweites T-Foul

Münster war frustriert, bekam offensiv kaum ein Bein an den Boden und hatte defensiv weiter kaum Zugriff. Coach Harmsen war nach einer weiteren strittigen Entscheidung sichtlich genervt, ließ sich zu einem weiteren technischen Foul hinreißen und wurde folgerichtig aus dem Innenraum verwiesen – eine Sperre aber muss der 40-Jährige, der sein Vergehen „als letztes taktisches Mittel“ für eine Wende bezeichnete, nicht befürchten.

Für 6:29 Minuten übernahm Prewitt das Kommando an der Seitenlinie, dem amerikanischen Co-Trainer blieb nur, für Schadenbegrenzung zu sorgen. Mehr war für die klar unterlegenen Baskets nicht mehr möglich.

Punkte: Seiferth (18), Günther (9/1 Dreier), Harding (8/2), Petursson, Grühn (7/2), Jones (7), Pahnke (5/1), Weß (4), Jackson (3)