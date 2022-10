Maodo Lo: «Nicht auf Teufel komm raus» in die NBA

Alba Berlins Basketball-Nationalspieler Maodo Lo hat den Traum von einem Wechsel in die NBA noch nicht aufgegeben, will ihn aber auch nicht erzwingen.

In Aktion für Alba Berlin: Nationalspieler Maodo Lo.

«Ich will nicht auf Teufel komm raus nur dahinkommen. Solche Optionen habe ich inzwischen schon öfter abgelehnt», sagte der 29-jährige Berliner dem rbb. «Meine Priorität in der Karriere war es bisher, mich immer zu entwickeln und besser zu werden. So ist es auch weiterhin.» Die beste Basketball-Liga der Welt sei immer ein Traum und Ziel von ihm gewesen, aber «es muss passen und auch die richtige Situation sein».

Lo hatte bei der Basketball-Europameisterschaft im Sommer mit Deutschland Bronze geholt und dabei starke Leistungen gezeigt. NBA-Profi und Nationalmannschaftskollege Dennis Schröder bezeichnete ihn als den nächsten deutschen Spieler, der den Weg in die Liga nehmen werde.