Mitfavorit Griechenland gewinnt Auftaktspiel

Der Mitfavorit besiegte in Mailand die Kroaten mit 89:85 (46:30) und untermauerte damit seine Medaillenambitionen. NBA-Star Antetokounmpo von den Milwaukee Bucks lieferte trotz schwächerer Wurfquote ein starkes Spiel mit 27 Punkten, elf Rebounds und sechs Assists. Dorsey stach als starker Punktesammler heraus und überzeugte mit 27 Zählern.

Griechenland gilt in der Gruppe C als Favorit und ist am 3. September (21.00 Uhr/Magentasport) direkt gegen Mitgastgeber Italien gefordert. Ein Aufeinandertreffen mit der deutschen Mannschaft ist frühestens im Viertelfinale möglich. Das deutsche Team war in Köln mit einem 76:63-Sieg über den Olympia-Zweiten Frankreich in die Heim-EM gestartet.