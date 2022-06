Trainer Harmsen freut sich mit den WWU Baskets auf „mehr Stress“

Sportlich langte es trotz grandioser Hauptrunde nicht, doch per Wildcard haben die WWU Baskets Münster nun den Sprung in die Pro A geschafft. Trainer Björn Harmsen freut sich auf die neue Herausforderung und beschreibt, wie er sich nun den Kader vorstellt.

Es ist eine kurze, knappe Antwort auf die Frage, was das Hochrücken der WWU Baskets Münster in die 2. Bundesliga Pro A für ihn bedeute. „Mehr Stress“, sagt Björn Harmsen und lacht. Der Coach ist gut gelaunt, wirkt erholt und voller Tatendrang. Natürlich hat auch dem 39-Jährigen die Nachricht, dass seine Mannschaft in der kommenden Saison per Wildcard in der zweithöchsten deutschen Spielklasse mitmischen darf, gefallen. „Aber in erster Linie freue ich mich für den Standort und die Leute im Club wie Helge, die über die Jahre dafür hart gearbeitet haben. Es haben sich alle verdient“, erklärt Harmsen.