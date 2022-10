WWU Baskets geraten gegen Karlsruhe erstmals an ihre Grenzen

Die zweite Saison-Niederlage dürfte den WWU Baskets Münster vor Augen geführt haben, was in der 2. Bundesliga Pro A noch alles auf sie zukommen wird. Nach zuvor zwei Siegen kassierte der Neuling gegen die PS Karlsruhe Lions eine 73:85-Niederlage, bei der der Gastgeber offensiv wie defensiv nicht auf der Höhe war.

So geht das also in der Pro A, wenn ein seiner Sache ex­trem sicherer Zweitbundesligist anrauscht und einen Aufsteiger der Qualitätsprüfung unterzieht. Die WWU Baskets Münster waren noch nicht so weit, den PS Karlsruhe Lions Probleme zu bereiten. Das nur nummerisch kleine Löwenrudel krallte sich mit dem 85:73 (40:36) souverän die Punkte und stellte den Baskets Denksportaufgaben – sie stecken mittendrin im Prozess, was auch die 2500 Zuschauer spürten.

Dass den Gästen die Top-Spieler Bazoumana Koné im Aufbau und Center Maurice Pluskota – wegen Handverletzungen nur Zuschauer – fehlten, schärfte die Sinne der nur siebenköpfigen Gruppe und erhöhte nicht die Chancen der schon im September-Test (74:100) distanzierten Baskets. Die flatterten direkt zu Spielbeginn mit Notwürfen und Schrittfehlern, während Karlsruhe viermal warf und traf.

„Unser Fokus war nicht sehr hoch“, sagte Trainer Björn Harmsen desillusioniert. „Gerade wir müssen 100 Prozent bieten, dem Gegner und dem Publikum Respekt zeigen. Es müssen alle ans Limit und kämpfen bis aufs Messer.“ Selbstredend gelte es, den vielfach in dieser Liga neu angekommenen Akteuren eine Entwicklungsphase einzuräumen. „Ein Prozess muss kommen. Den habe ich nicht gesehen.“

Die vom bestechend auftrumpfenden US-Spielmacher Lovell Cabbil, zuletzt „Spieler des Jahres“ in der ersten georgischen Liga, angeführten Lions blieben in sich ruhend im aufeinander abgestimmten Kollektiv ihrem Plan treu, mischten in der Abwehr die Systeme wirkungsvoll und wehrten zwischendurch aufkommende Baskets-Tugenden ab. Cabbil schrieb sich im ersten Viertel elf Punkte gut – alle Baskets zusammen zwölf. Ihre Offensive agierte oft statisch, ihre Defensive unschlüssig gegen das Passspiel der Gäste, die vielfach freie Würfe hatten.

Petursson nicht dabei

Es wurde viel und wirkungslos gewechselt. Nur der nach Gehirnerschütterung geschonte Hilmar Petursson pausierte, erstmals wieder dabei war Stefan Weß. Dessen Dreier zum 36:40 nach besserem Zugriff im zweiten Viertel schob Münster auf Schlagdistanz zur Halbzeit. Und Jasper Günther sorgte mit Distanztreffern zum 42:40 für die erste Führung. 49:49 stand es auch noch, aber dann warfen sich die coolen Karlsruher Kerle zur 13:0-Serie – und die Baskets patzten vorne mit Ballverlusten und hinten mit Fouls. Bisweilen wurde einseitig entschieden gegen Münster, das allein im dritten Viertel 13 Freiwurftreffer kassierte. Die letzten siebeneinhalb Minuten mussten die Gäste nach foulbedingtem Aus für Ivan Karacic zu sechst durchstehen. Wackelig wurde es aber nie für sie.

Grübelnder Coach Harmsen

19 Turnover belasteten das Baskets-Spiel nachhaltig, manche hatten viel mit sich selbst zu tun. Harmsen grübelte, auch weil er Center Andreas Seiferth („Nicht nachvollziehbar, warum wir ohne Inside-Spiel agierte.“) viel zu wenig eingebunden erlebte. „Was kann ich gegen die Unerfahrenheit tun? Die Spieler müssen sich auch schon selbst verbessern.“