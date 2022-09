WWU Baskets gewinnen dank Harding-Korbleger Test gegen Artland Dragons

Foto:

Helge Stuckenholz, der Manager der WWU Baskets, war eine Woche vor dem Saisonstart mit dem Auswärtsspiel bei Phoenix Hagen sehr zufrieden. 1500 Zuschauer sahen die Generalprobe gegen die Artland Dragons, nicht alle Teams in der Pro A werden einen solchen Zuschauerschnitt im Laufe der Saison auf die Beine stellen können. Bereits jetzt sind auch rund 500 Dauerkarten verkauft. Am 8. Oktober folgt dann die Heimpremiere im Bundesliga-Unterhaus gegen die VfL Kirchheim Knights. Infrastrukturell hat Stuckenholz das Feld bestellt, aber erst in den letzten zwei Wochen wurde das sportliche Aufgebot komplettiert, am Berg Fidel mussten sich die Fans mit einer Reihe neuer Gesichter vertraut machen. Nun stehen für Stuckenholz und seine Mitstreiter noch eine Reihe organisatorischer Aufgaben an, die abgearbeitet werden müssen. Allein die 17 bundesweiten Auswärtsfahrten zu stemmen, wird eine neue Erfahrung für die Planung im Verein werden. Dennoch: Die Baskets sind bereit für die Pro A.