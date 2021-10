WWU Baskets messen sich am Samstag beim SC Rist Wedel

Besser geht es kaum. Drei Spiele, drei Siege – die WWU Baskets sind in der 2. Liga ProB Spitze. Nun kommt es am Samstag zum echten Kräftemessen beim SC Rist Wedel. „Eine Top-Mannschaft, die alles hat, was man braucht“, lobt Münsters Trainer Björn Harmsen.

Lass mich mal vorbei: Stefan Weß will sich mit den WWU Baskets auch am Samstag beim SC Rist Wedel durchsetzen.

Björn Harmsen legt sich schon einmal fest. „Ich gehe davon aus, dass es ein schönes Spiel wird. Sie können guten Basketball spielen, wie wir auch“, sagt der Coach der WWU Baskets Münster vor dem Gastspiel am Samstag (19.30 Uhr) beim SC Rist Wedel. Ausgang offen, es ist ein Kräftemessen zweier ambitionierter Teams, das für die Westfalen ein echter Prüfstein wird.

Aufsteiger Dragons Rhöndorf, RheinStars Köln sowie ETV Hamburg – das Auftaktprogramm der beiden samstäglichen Konkurrenten war exakt das gleiche, mit der besseren Ausbeute für die noch ungeschlagenen Baskets. Wedel dagegen kassierte zuletzt eine 71:72-Niederlage am Rhein, Rist-Coach Stephan Blode führte den ersten Rückschlag auf die „basketballerische Offensivstruktur“, die seine Jungs in Köln an den Tag legten, zurück. Dass sie es besser können haben sie mit den beiden Siegen zuvor bereits bewiesen, werden auch gegen Münster wieder stärker auftreten – davon geht zumindest Harmsen aus. „Wedel ist eine Top-Mannschaft, die alles hat, was man braucht. Quantitativ wie qualitativ, dazu wird sie gut gecoacht.“ Jacob Hollatz und Topscorer Jordan Walker kurbeln das Spiel des Kooperationspartners von Erstligist Hamburg Towers an, dazu weisen Martin Jelic, Leif Möller und Linus Hoffmann zweistellige Punkteschnitte auf.

Für seine Mannschaft, die ohne den unter der Woche krank ausgefallenen Joshua Sievers auskommen muss, gilt daher, früh Druck auf Wedels Offensive auszuüben. „Aber das ist ja ohnehin unsere Art und Weise zu spielen“, sagt Harmsen, der keinerlei Bedenken hat, dass sich Schludrigkeiten wie im zweiten Viertel gegen Hamburg wiederholen. „Das hat in der Analyse keine Rolle mehr gespielt. Vielmehr haben wir das Spiel taktisch ausgewertet, haben viel Video geschaut. Wir sind ja immer noch am Anfang“, erklärt Harmsen.

Dieser ist mit drei Siegen schon einmal geglückt. So soll es weitergehen im Kreis Pinneberg: mit einem Erfolg in einem „schönen Spiel“.