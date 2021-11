WWU Baskets mit perfektem Start gegen Düsseldorf und weiter perfekter Bilanz

Der Zuschauer vor den Presseplätzen hätte sich besser einen Stehplatz genommen, weil er seine Sitzbank nur selten nutzte. Denn jede, aber auch jede halbwegs geglückte Aktion der WWU Baskets verfolgte er spontan stehend, um sie dann im besten Falle frenetisch zu feiern. Und nahm auf diese Weise den hinter ihm Sitzenden die Sicht. Gerade im ersten Viertel des Zweitliga-Derbys gegen die Giants aus Düsseldorf bereiteten ihm die Münsteraner dermaßen viel Freude, dass er permanent „hoch ging“. Mit 33:11 sicherten sich die Schützlinge von Trainer Björn Harmsen den Durchgang und legten den Grundstein für den ungefährdeten 105:94 (50:35)-Sieg.

Harmsen erinnert an Ausfälle

Dass es am Ende noch knapper wurde, begründete Münsters Trainer mit der „fehlenden Tiefe“ im Kader, der durch die verletzungsbedingten Ausfälle von Cosmo Grühn und Kai Hänig und einem kaum genesenen Joshua Sievers empfindlich ausgedünnt war. Zudem seien auch Jasper Günther und Adam Touray vom Fitnessstand her noch nicht bei 100 Prozent. „Was mir gut gefallen hat, war, dass wir den Ball vorne sehr gut bewegt haben. Das war besser als in den Wochen zuvor. Ansonsten habe ich eine starke Teamleistung gesehen.“

„ »Das ist seine Art, aber es ist nie persönlich gemeint.« “ Thomas Reuter über Trainer Björn Harmsen

Nach dem fulminanten ersten Viertel, als Düsseldorf förmlich überrannt wurde, war im zweiten Abschnitt doch ein kleiner Leistungsknick festzustellen. Vielleicht nicht unbedingt für die Zuschauer, wohl aber für Harmsen. Der nahm früh die Auszeit, um dann seine Truppe so richtig zusammenzufalten. Vor allem Defizite in der Defensive ließen den Coach aus der Haut fahren, was die Spieler mit stoischer Ruhe hinnahmen. „Das ist seine Art, aber es ist nie persönlich gemeint. Man muss nur die Botschaft zur Kenntnis nehmen und alles andere ausblenden. Wichtig ist, dass man auf dem Feld bleibt, ansonsten hat man ein Problem“, konnte Thomas Reuter an dieser Art der Ansprache nichts aussetzen. Da das zweite Viertel aus münsterscher Sicht mit 17:24 verloren ging, fassten die Gäste ein wenig Mut. „Aber dass wir dann im dritten Abschnitt wieder gut herausgekommen sind, hat uns das Match gerettet“, bewertete Harmsen das 32:24 als vorentscheidend für den Erfolg. Daher war das 23:35 im Schlussviertel für ihn auch zu verschmerzen.

„Natürlich wollen wir so lange wie möglich ungeschlagen bleiben“, lautet der Wunsch von Spielmacher Jasper Günther, der die 40 Minuten vor tollen Fans so richtig genoss. „Es hat sich super angefühlt, und man nimmt die Unterstützung gerne wahr. Wir waren von Beginn an hellwach, haben dann ein wenig nachgelassen, sind aber doch zum sicheren Sieg gekommen.“ Dass er 20 Punkte zum Sieg beisteuern konnte, mache ihn froh.

Top-Scorer Touray

Mit 28 Punkten war Adam Touray Top-Scorer der WWU Baskets – und das nach nur einer Trainingseinheit in der Woche zuvor. „Ich glaube, das war das Geheimnis. Ich hatte vier Tage frei und entsprechend frische Beine. Auch wenn ich am Ende ein paar Krämpfe hatte, so habe ich mich doch gut gefühlt.“ Und beim Ausblick nach vorne? „Wir haben die Zielscheibe auf dem Rücken, uns will jetzt jeder schlagen.“

Und das Stehaufmännchen? Stand schon wieder, diesmal am Getränkestand.