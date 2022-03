WWU Baskets Münster siegen auch bei den Kangaroos Iserlohn

An einem Touristen-Hotspot Australiens werden die Besucher immer öfter von Kängurus attackiert. Klingt skurril, ist aber Fakt. Die eigentlich so possierlich wirkenden Beuteltiere sind inzwischen darauf trainiert, von Besuchern gefüttert zu werden – und haben jegliche Scheu abgelegt. Die Iserlohn Kangaroos sind nicht minder bange. Und preschen ebenso eroberungslustig nach vorne. „Gestern ist gestern. Das Morgen liegt vor uns“ – hieß es vor dem Duell mit dem Liga-Primus aus Münster auf der Internet-Domain. Nach dem 76:87 im Hinspiel waren Joshua Dahmen und Co. darauf bedacht, eine „offene“ Rechnung begleichen zu wollen. Es blieb am Samstagabend in der Matthias-Grothe-Halle bei diesem Bestreben. Ein starker Auftritt wurde nach vier Vierteln nicht belohnt. Münster entführte beim 68:63-Erfolg die Punkte – und schreibt weiter an seiner ganz eigenen Erfolgsstory.

Iserlohn – das ist inzwischen weitaus mehr als Eishockey am Seilersee. Die Basketballer haben in der größten Stadt des Märkischen Kreises in all der Zeit so viel fürs Renommee getan. Parallelen zu den Baskets tun sich unweigerlich auf. Die Jungs von Trainer Björn Harmsen haben in den vergangenen Jahren große Sprünge gemacht – und spielen eine wahnsinnige Saison, mussten nur einmal in Düsseldorf als Verlierer von der Platte. Die Playoffs sind längst in der Tasche. Die Kunst ist, die Konzentration hoch zu halten. Das ist die Aufgabe des erfahrenen Harmsen, der vor dem Gang ins Sauerland den Finger warnend hob. „Das ist eine Truppe, die zu den besseren der Liga gehört“, so der 39-Jährige. Er sollte Recht behalten. Das erste Viertel ging mit 17:11 an die Hallenherren. Münster passte sich erst im zweiten Abschnitt an die fremde Umgebung an, siegte mit 26:13. Auch nach der Pause waren die heimischen Baskets zumindest ergebnistechnisch obenauf – mit Punkten geizten beide Teams beim 14:11 aus Sicht der Gäste etwas. Im finalen Akt bekam dann noch mal Iserlohn Oberwasser, ohne die Partie für sich entscheiden zu können (22:17). Das war’s. Münster fährt am Samstag nach Hamburg, eine Woche drauf geht die Reise nach Bernau. Dann kommt mit den Playoffs die Kirsche auf der Torte. Sahne!