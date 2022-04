WWU Baskets Münster wollen in Hanau das Viertelfinale klarmachen

Den Auftakt in die Playoffs haben die WWU Baskets Münster am vergangenen Samstag gemeistert, nun soll eine Woche später der nächste Schritt folgen – und der würde mit einem Sieg direkt ins Viertelfinale führen. Die White Wings Hanau, am Samstag Gastgeber des Nordmeisters, dagegen wollen ein drittes Spiel, haben bei der 72:81-Niederlage am Berg Fidel die Lust auf eine Zugabe bekommen.

Wiedersehen macht Freude – ob das für die WWU Baskets Münster oder den Gastgeber White Wings Hanau gilt, wird sich am Samstagabend ab 19 Uhr zeigten. Erzwingt der Süd-Achte in der Main-Kinzig-Halle ein drittes, dann entscheidendes Spiel oder zieht der Nordmeister ohne Umwege in die Runde der letzten acht ein? Die Antwort wird das zweite Playoff-Achtelfinale liefern, in das Münster nach dem 81:72-Erfolg mit der nötigen Wachsamkeit geht. „Ich hatte vorher riesigen Respekt vor Hanau, und habe ihn weiterhin. Das ist ein schwerer Gegner“, sagt Baskets-Coach Björn Harmsen.

Dass die White Wings auf dem Weg der Münsteraner zum möglichen Aufstieg keine Laufkundschaft sind, hat Partie eins bewiesen. Angeführt von Dewrell „JD“ Tisdale und Aufbau Niklas Krause setzten die Hessen den Baskets mit ihrer konsequenten Defensivtaktik mächtig zu, sorgten für so manche Sorgenfalte. Um diese in Hanau zu vermeiden, analysierte Harmsen das erste Duell en détail, zerlegte die 40 Minuten. „Die Frage wird sein, ob sie taktisch wieder so spielen. Aber wir haben jetzt mal die Spieler live gesehen, haben uns sehr gut vorbereitet und uns ein bisschen was überlegt“, erklärt Harmsen, der allerdings seine Idee nicht preisgibt.

Touray zurück im Training

Dabei dürfte es sich um offensive Gedankenspiele handeln, defensiv standen die Baskets wie schon in den Hauptrunden-Partien in Iserlohn und Bernau auch gegen Hanau stabil, arbeiteten stringent den Matchplan ab. „Wir spielen deutlich defensiver nach dem Ausfall von Adam“, sagt Harmsen mit Blick auf den verletzten Center Adam Touray, der unter der Woche wieder vorsichtig ins Training eingestiegen und sicher eine Option für die Zeit nach Spiel zwei ist.

Avdic in Hanau wieder dabei

Eine solche ist schon für die Begegnung in der Brüder-Grimm-Stadt Rijad Avdic. Nach seinem krankheitsbedingten Ausfall zum Playoff-Auftakt kehrt er in den Kader zurück – wenn er auch noch nicht wieder bei 100 Prozent seiner Power ist. „Rijad hat schon etwas Sub­stanz verloren, ist noch etwas geschwächt“, meint Harmsen, der sich aber über eine weitere Option freut. Bringt der Bosnier doch neben seiner Energie weitere Wurf- und Rebound-Qualitäten ein, mit denen Münster das „Wir wollen mehr“ der White Wings unterbinden und sie aus der Saison werfen will. Gelingt dies, liegt die Wiedersehensfreude ganz aufseiten der favorisierten Münsteraner.