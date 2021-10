WWU Baskets vor Top-Spiel beim etwas anderen Aufsteiger Wolmirstedt

SC Rist Wedel, BSW Sixers und nun die SSB Baskets Wolmirstedt – die WWU Baskets Münster haben die Elite der Liga in diesen Wochen nacheinander als Gegner. Das Maß der Dinge sind sie aber noch immer selbst – und wollen das auch nach dem Spiel beim Aufsteiger am Samstag bleiben.

Die Gefahr, dass die WWU Baskets Münster in diesen Tagen den Fokus verlieren, besteht nicht. Auf die schwere Auswärtsaufgabe beim SC Rist Wedel folgte am vergangenen Sonntag das Top-Duell gegen die BSW Sixers. Nun steht das nächste Spitzenspiel auf dem Programm, der ungeschlagene Spitzenreiter gastiert am Samstag (18 Uhr) bei den SBB Baskets Wolmirstedt, der alles andere als ein gewöhnlicher Aufsteiger ist und erst einmal verloren hat.

Neuling mit große Ambitionen

Das Team aus dem Landkreis Börde nördlich von Magdeburg ist ein Neuling mit großen Ambitionen, sieht die 2. Bundesliga Pro B zumindest mittelfristig als Durchgangsstation. Dementsprechend ist es aufgestellt und verstärkte sich vor der Saison namhaft. Philipp Lieser und Martin Bogdanov ziehen die Strippen, dazu sind Bill Borekambi – der Center traf einst mit Schwenningen in den Playoffs auf Münster – und Jordan Tallbert Ansagen unter den Körben. „Eine sehr gute Mannschaft, in der Liga sicher die erfahrenste“, sagt Baskets-Trainer Björn Harmsen. Routiniert, groß, physisch – da rollt in der Halle der Freundschaft einiges zu auf die Westfalen, die aber mit dem Selbstvertrauen von fünf Siegen in die Partie gehen. „Wir werden Wolmir­stedt auf Augenhöhe begegnen“, meint der 39-Jährige.

„ »Zuletzt hatten wir offensiv, was die Quote angeht, eher zwei schwächere Spiele, da hat uns das starke Rebound-Verhalten geholfen.« “ Björn Harmsen

Die Kreise von Lieser und Bogdanov einzuengen, die Zuspiele zu den beiden Big Men (Harmsen: „Die müssen wir kontrollieren“) zu unterbinden und dazu die eigene Quote wieder zu erhöhen, das sind die Parameter, die über Sieg und Niederlage entscheiden. „Zuletzt hatten wir offensiv, was die Quote angeht, eher zwei schwächere Spiele, da hat uns das starke Rebound-Verhalten geholfen“, sagt Harmsen, der einen Schlüssel im Tempo-Spiel sieht. „Das ist für uns immer ein Mittel, da wir ja relativ tief besetzt sind.“

In Wolmirstedt allerdings werden die Münsteraner wohl nur zu neunt antreten, Youngster Joshua Sievers knickte im Training um und wird wie auch weiterhin Kai Hänig in der nahen Zukunft fehlen. Bitter für den 16-Jährigen, der auch für die U 19 in der Bundesliga sowie der zweiten Mannschaft in der 2. Regionalliga fehlen wird. Ansonsten aber sind alle Mann an Bord – und heiß aufs nächste Gipfeltreffen.