WWU Baskets wechseln nach grandioser Hauptrunde in den Playoff-Modus

Am Sonntag und Montag durften die WWU Baskets Münster noch einmal durchatmen. Raus in die Sonne, an die frische Luft – Kraft tanken, die Seele baumeln lassen und vielleicht voller Stolz einen Blick auf die Hauptrunde zurückwerfen. 21 Siege bei 22 Auftritten sind aller Ehren wert, eine bockstarke Ausbeute, die eine Menge Selbstvertrauen gibt. Zahlenmäßig aber ist sie nichts mehr wert, nun ist Playoff-Zeit – und in der gilt mehr denn je: siegen oder fliegen.

Einen vorzeitigen Abflug haben die Baskets nicht eingeplant. Schon vor der Saison gehörte die Truppe von Coach Björn Harmsen zum Kreis der Aufstiegsfavoriten, mit der starken Hauptrunde untermauerte sie diese Einschätzung. Besser war kein Team in der gesamten Pro B, als Folge sind die Münsteraner in den Playoffs die Gejagten. Kein ungewohnter Part, schon in der Nordstaffel waren die Baskets die Mannschaft, die es zu schlagen galt. „Diese Rolle nehmen wir gerne an“, sagte Andrew Onwuegbuzie, der beim abschließenden 74:66-Erfolg bei Lok Bernau auf acht Zähler kam.

Bernau mit hoher Intensität

In Brandenburg bekamen die Münsteraner einen Vorgeschmack, was sie in den anstehenden K.o.-Runden erwartet. Lok, das gegen die Westfalen unbedingt für die Abstiegsrunde Punkte sammeln wollte, spielte mit hoher Intensität, forderte den Gast physisch. „Das Spiel war eine gute Vorbereitung auf die Playoffs. Die Bernauer brauchten den Sieg, wollten gewinnen und haben so auch gespielt“, erklärte Onwuegbuzie, der mit seinen Mitspielern aber wie gewohnt die richtigen Schlüsse aus den wechselnden Anforderungen zog und so eine gelungene Generalprobe feierte. „Das Spiel war herausfordernd, wir hatten nur neun Jungs dabei. Aber wir haben in der Defensive intensiv gespielt“, sagte Top-Scorer Ryan Richmond, der seinen Fokus nun auf das „ultimative Ziel“ legt. Den Aufstieg. „Wir wissen, dass die Playoffs etwas ganz anderes sind und werden genau das tun, was wir das ganze Jahr über getan haben. Wir haben uns diesem Prozess schon seit August verschrieben“, meinte der Kanadier.

Ein Prozess, der erst im Mai enden soll, der mit dem Finaleinzug den Sprung in die Zweitklassigkeit bringen soll. Ein langer Weg, auf dem zunächst die White Wings Hanau ein unangenehmer Kontrahent sein wollen. Im Hessen-Duell sicherte sich der Süd-Achte am Samstag gegen den direkten Mitbewerber Gießen 46ers Rackelos in allerletzter Sekunde das Playoff-Ticket, der Buzzerbeater von Niklas Krause zum 76:74 brachte Hanau die erste Führung der Partie, den Sieg und damit auch die Qualifikation für die Runde der letzten 16. „Wir freuen uns auf das Heimspiel gegen Hanau mit unseren Fans. Der Playoff-Run wird sehr umkämpft sein“, sagte Onwuegbuzie. Geschenkt, so viel ist klar, wird den Baskets sicher nichts.

Auch Reuter wieder an Bord

Nach der nächtlichen Rückkehr aus Bernau am frühen Sonntag sowie den beiden freien Tagen beginnt am Dienstag bereits die heiße Phase vor dem ersten von drei möglichen Spielen gegen die White Wings. „Wir bereiten uns ganz normal auf Hanau vor“, sagte Harmsen. Dann wird auch wieder Kapitän Thomas Reuter, der in Brandenburg wegen einer wichtigen Prüfung noch gefehlt hatte, wieder mit dabei. Zudem soll ein MRT zeigen, wie weit der Heilungsprozess bei Adam Touray fortgeschritten ist und ob der Center nach seinem Fußbruch vor wenigen Wochen in den Playoffs ein Thema werden könnte. Der 27-Jährige würde die Qualität der Baskets – und damit auch die Chancen – zweifellos erhöhen.