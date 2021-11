Zwei freie Tage zum Krafttanken: WWU Baskets Münster reisen nach Schwelm

Noch ist die Weste weiß der WWU Baskets. Daran soll sich in absehbarer Zeit möglichst nichts ändern. Am Samstag gastieren die Jungs von Trainer Björn Harmsen bei den Baskets Schwelm. Es ist das Duell zweier Dauerrivalen.

Bis ins Saisonfinale hinein hatten die WWU Baskets Münster und die EN Baskets Schwelm ihre Aktien im Aufstiegsrennen. Doch im Playoff-Halbfinale scheiterten beide: Für das Team vom Berg Fidel waren die SparkassenStars Bochum zu stark, die Mannschaft aus dem Ennepe-Ruhr-Kreis musste sich den Itzehoe Eagles geschlagen geben. So sehen sich die beiden Dauerrivalen in der 2. Bundesliga Pro B wieder, in der es am Samstag (19.30 Uhr) zum Derby kommt – und das ist seit jeher heiß umkämpft.

Dabei scheinen die Rollen diesmal so klar verteilt wie selten in der jüngeren Vergangenheit. Während Münster ungeschlagen mit sieben Siegen Spitzenreiter ist, führt Gastgeber Schwelm mit lediglich zwei Erfolgen die untere Hälfte an – und steht damit noch gerade so über dem Playoff-Strich. Von einer „kleinen Krise“ spricht denn auch EN-Coach Falk Möller, der im Sommer einen personellen Umbruch moderieren musste. Der ist noch nicht abgeschlossen, auch weil Leistungsträger wie der routinierte Kapitän Nikita Khartchenkov und Neuzugang Marco Buljevic verletzt waren oder es wie der 2,18-Meter-Center Daniel Mayr (Innenband-Dehnung) noch sind. Von „Abstiegskampf und Klassenerhalt“ als primäre Ziele wird derzeit bei den EN Baskets gesprochen.

Ein Understatement, meint Münsters Trainer Björn Harmsen angesichts der qualitativ guten Spieler im Schwelmer Kader wie etwa Top-Scorer Marco Hollersbacher (16,3 Punkte), Regisseur Rupert Hennen oder den Amerikaner Glen Burns. „Der Kader ist vielleicht nicht so tief besetzt. Aber die erste Fünf bringt viel Pro-A-Erfahrung mit, das ist einfach eine gut aufgestellte Mannschaft mit gefährlichen Schützen. Da müssen wir gut auf den Beinen stehen“, so der 39-Jährige.

Treffsichere Werfer aber hat auch er in seinem Aufgebot, das sich nach dem kräftezehrenden NRW-Duell gegen Düsseldorf zwei freie Tage verdient hatte. „Im vierten Viertel waren wir platt, da waren die freien Tage mal nötig“, sagt Harmsen, der diesmal auf eine gute Woche ohne weitere Ausfälle zurückblicken kann. „Wir konnten im Training wieder mit fünf gegen fünf trainieren.“ Nicht dabei waren Cosmo Grühn, der nach dem Bruch seines Handwurzel-Knochens am Freitag operiert wurde, und der langzeitverletzte Kai Hänig. Ansonsten sind alle an Bord.