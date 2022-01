Golfer Kaymer ist Papa - Sohn Sam geboren

«Es gibt gute Momente und weniger gute Momente im Leben, aber dann gibt es diese Momente, die unbeschreiblich sind. Unglaubliche Mutter bekommt unglaubliches Kind, unseren Sohn, Sam Kaymer», schrieb der 37-Jährige aus Mettmann. Die Fitnesstrainerin postete: «Die Liebe. Unendlich. Willkommen kleiner Sam.»

Schon im vergangenen Jahr hatte Kaymer mit Blick auf die Geburt eine Wettkampfpause angekündigt. «Unser Kind wird in Deutschland auf die Welt kommen und ich werde erst einmal drei Monate keine Turniere spielen und erst wieder im März starten - in den USA», hatte der frühere Weltranglistenerste in einem Interview des «Golf Magazins» gesagt.

Kaymers letzter Sieg bei einem Golf-Turnier liegt schon über sieben Jahre zurück. In der Weltrangliste ist der Rheinländer auf Rang 117 abgerutscht.