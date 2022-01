Alle Nachrücker eingetroffen - Warten auf Testergebnisse

Nach dem Corona-Ausbruch bei den deutschen Handballern sind die fünf nachnominierten Nationalspieler im Teamhotel in Bratislava eingetroffen.

DHB-Sportvorstand Axel Kromer nimmt an einem Medientermin vor dem Mannschaftshotel teil.

Torwart Johannes Bitter, Linksaußen Rune Dahmke, Kreisläufer Sebastian Firnhaber sowie die Rückraumspieler Paul Drux und Fabian Wiede stießen zum Team, wie DHB-Sportvorstand Axel Kromer berichtete.

«Alle haben ihre PCR-Tests absolviert und warten jetzt auf die Ergebnisse, sowohl die Neuankömmlinge als auch die Delegation, die hier ist», sagte der 45-Jährige. «Wir verbringen den ganzen Tag auf dem Zimmer und holen uns nur das Essen aufs Zimmer.»

Nur wenn bis zum Anpfiff des abschließenden EM-Vorrundenspiels an diesem Dienstagabend (18.00 Uhr/ZDF) die (negativen) Ergebnisse der PCR-Tests vorliegen, können die Spieler zum Einsatz kommen. Zuvor waren sieben Spieler der DHB-Auswahl in Bratislava positiv auf Corona getestet worden. Diese Akteure befinden sich in Isolation.