Deutsche Handball-Frauen enttäuschen gegen Belarus

Das Team von Bundestrainer Henk Groener kam am Sonntag gegen Belarus nur zu einem glücklichen 24:24 (12:13) und belegt in der Gruppe 3 mit 3:1 Punkten den zweiten Platz hinter Weltmeister Niederlande (4:0). Vor 657 Zuschauern in Trier war Julia Maidhof mit zehn Toren beste Werferin für die enttäuschende DHB-Auswahl.

Die deutsche Mannschaft kam in der ersten Halbzeit überhaupt nicht in die Gänge und lag fast durchweg in Rückstand. Nur zweimal gelang eine Führung, die aber jeweils nicht lange Bestand hatte. Die Abwehr stand nicht kompakt und im Angriff wurden zu viele Chancen vergeben.

Auch nach dem Wechsel hielten die Probleme im deutschen Spiel an. Mit leichten Fehlern und Ballverlusten bremste sich die DHB-Auswahl immer wieder selbst aus. Lediglich Torfrau Katharina Filter, die schon in der ersten Halbzeit für Dinah Eckerle zwischen die Pfosten rückte, wusste mit etlichen Paraden zu überzeugen.

Dennoch lag der WM-Achte von 2019 acht Minuten vor dem Ende beim 20:22 mit zwei Toren hinten. In der spannenden Schlussphase rettete das DHB-Team wenigstens noch einen Punkt. Für die Endrunde in Nordmazedonien, Slowenien und Montenegro qualifizieren sich die ersten Zwei aus jeder Gruppe.