DHB nominiert 19 Spielerinnen für EM-Qualifikation

Mit einem Sieg in der Partie am 21. April löst die DHB-Auswahl das Ticket für die Endrunde vom 4. bis 20. November in Slowenien, Montenegro und Nordmazedonien. «Die Vorgabe für die Partie ist klar: Wir wollen mit einem Erfolg die EURO-Qualifikation klar machen», sagte DHB-Sportvorstand Axel Kromer am Freitag.

Die DHB-Frauen belegen in der Gruppe 3 mit 5:5 Punkten derzeit den zweiten Rang, der zur EM-Teilnahme reicht. Griechenland verfügt über 4:4 Zähler und spielt zum Abschluss noch gegen die bereits qualifizierte Niederlande (10:0). Wer die deutsche Mannschaft nach der Trennung von Bundestrainer Henk Groener bei dem ins niederländische Almere verlegten Spiel betreuen wird, soll sich voraussichtlich in der kommenden Woche klären.