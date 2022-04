Erste Pleite unter Gaugisch: DHB-Frauen ohne Chance

Kapitänin Alina Grijseels war im Duell mit dem Weltmeister von 2019 mit sechs Treffern beste Torschützin der deutschen Mannschaft.

Wirklich gefährlich konnte die DHB-Auswahl dem Favoriten vor 2000 hauptsächlich niederländischen Fans in Almere nie werden. Das deutsche Team fand schwer in die Partie und erzielte erst nach mehr als fünf Minuten das erste Tor. Immer wieder wurden beste Chancen ausgelassen, so dass die Gastgeber davonziehen konnten.

Für die Europameisterschaft im kommenden November hatte sich die DHB-Auswahl am vergangenen Donnerstag mit einem klaren Sieg gegen Griechenland qualifiziert. Mit Blick auf das Turnier in Slowenien, Montenegro und Nordmazedonien wartet auf Gaugisch noch viel Arbeit.