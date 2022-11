Gislason über Spitzenspiel: Punkte zählen «quasi doppelt»

Bundestrainer Alfred Gislason misst dem Spitzenspiel in der Handball-Bundesliga am Samstag (18.00 Uhr/Sky, ARD) zwischen Meister SC Magdeburg und Pokalsieger THW Kiel besondere Bedeutung bei.

«Auch wenn wir immer noch im ersten Saisondrittel sind, zählt am Ende natürlich auch der direkte Vergleich. Und daher zählen die Punkte am Samstag quasi doppelt, und die Partie ist für beide Seiten eminent wichtig», sagte er in einem Interview der Handball-Bundesliga-Vereinigung (HBL).

Gislason hatte sowohl den SC Magdeburg (1999 - 2006) als auch den THW Kiel (2008 - 2019) trainiert. Die Sachsen-Anhalter führte er einmal zum Titel, die Kieler sechsmal. Mit beiden gewann er zudem die Champions League (SCM 2002, THW 2010 und 2012).

Der SCM sei zu Hause gegen jedes Team Favorit, «aber wenn man an das Pokalfinale zurückdenkt, hat das der THW seinerzeit sehr gut gemacht, dank der Abwehr und dank Niklas Landin». Über den Titelkampf in der Bundesliga meinte Gislason: «Die Spitze ist wirklich breiter geworden. Die Füchse aus Berlin haben als Tabellenführer einen viel stärkeren Kader als im Vorjahr, Magdeburg ist mindestens genauso stark wie in der Meistersaison.» Sollten die Kieler nach ihren Verletzungsproblemen ab Frühjahr nächsten Jahres «wieder mit der vollen Kapelle» spielen können, sehe es anders aus.