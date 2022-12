Gislasons Appell an WM-Fahrer: Nicht so viel feiern

«So viel Zeit haben die Spieler ja nicht, dass man da eingreifen will. Aber es werden alle aufpassen, dass sie nicht so viel feiern», sagte Gislason der Deutschen Presse-Agentur.

Am 2. Januar beginnt für die DHB-Auswahl in Hannover die unmittelbare Vorbereitung auf die Weltmeisterschaft vom 11. bis 29. Januar in Polen und Schweden. Gislason setzt daher auf die Eigenverantwortung der Nationalspieler. «Sie wissen, dass sie topfit anreisen müssen. Deshalb mache ich mir da keine Sorgen», sagte der 63 Jahre alte Isländer.

Er selbst plant keine große Party zum Jahreswechsel, den er in seiner Heimat verbringt. «Ich muss in der Neujahrsnacht um vier Uhr morgens zum Flughafen, um sieben Uhr geht der Flieger. Deshalb werde ich sicher nicht so ausgiebig feiern», sagte Gislason. Durchzufeiern sei für ihn keine Option: «Diese Zeiten sind vorbei.»