Reiter Deußer hat Aussicht auf eine Million Euro

Der Springreiter Daniel Deußer kann am Wochenende in nur zwei Springen fast eine Million Euro gewinnen.

Springreiter Daniel Deußer beim CHIO in Aachen.

Siegt der in Belgien lebende Hesse am Sonntag im Großen Preis von Genf, kassiert er neben einem Drittel des Preisgeldes von einer Million Franken auch einen Bonus aus der Grand-Slam-Serie: Als Gewinner des Großen Preises von Aachen würde der 40 Jahre alte Profi zusätzlich die Prämie von einer halben Million Euro erhalten. Zudem kann Deußer sich mit einem Erfolg beim Top-Ten-Finale der zehn besten Reiter der Weltrangliste am Samstagabend ein Drittel des Preisgeldes von einer halben Million Franken sichern.

Zum Grand Slam des Springsports gehören neben Aachen und Genf auch die Turniere im kanadischen Spruce Meadows und im niederländischen 's-Hertogenbosch. Gewinnt ein Reiter drei Turniere hintereinander, erhält er eine Prämie von einer Million Euro zusätzlich zum Preisgeld. Bisher ist das nur dem Briten Scott Brash gelungen.