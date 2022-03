Startverbot für Reiter und Pferde aus Russland und Belarus

Reiter, Pferde und Offizielle aus Russland und Belarus dürfen nicht mehr an internationalen Turnieren teilnehmen. Das beschloss der Vorstand des Weltreiterverbandes FEI.

Das Verbot schließt nach FEI-Angaben auch Starts unter neutraler Flagge aus. Die Regelung trete am 6. März um Mitternacht in Kraft. Zuvor hatte der Weltverband bereits beschlossen, sämtliche Turniere in Russland und Belarus aus dem Kalender zu streichen.