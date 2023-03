Werth und Werndl auf den Plätzen drei und vier

Werth saß im Sattel des 17-jährigen Emilio und musste durch eine nicht ganz fehlerfrei gelungene Galopp-Tour einige Abstriche hinnehmen. Am Ende erhielt das Paar von den fünf Wertungsrichtern 82,760 Prozentpunkte. Werndl und Famoso folgten mit 82,050 Prozentpunkten.

Der Sieg ging an das englische Weltmeisterpaar Charlotte Fry und Glamourdale. Mit 86,835 Prozentpunkten setzten sich die beiden an die Spitze des 15-köpfigen Starterfeldes. Zweite wurden Dinja van Liere und Hermes aus den Niederlanden mit 83,375 Prozentpunkten. Das Paar hatte sich bei der Weltmeisterschaft im vergangenen Jahr die Bronzemedaille gesichert.

In `s-Hertogenbosch fand die letzte der elf Weltcup-Etappen für die Dressurreiter statt, damit sind die Tickets für das Weltcup-Finale Anfang April in den USA vergeben. Aus deutscher Sicht werden Titelverteidigerin und Olympiasiegerin Jessica von Bredow-Werndl mit Dalera nach Omaha reisen, außerdem haben sich Isabell Werth und Ingrid Klimke qualifiziert. Sie belegen die ersten beiden Plätze des Weltcup-Rankings. In Omaha wird in diesem Jahr das 36. Weltcup-Finale der Dressurreiter ausgetragen, zum 24. Mal ist Werth dabei, die das Finale bereits fünfmal gewonnen hat.