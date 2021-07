Auch van der Poel steigt bei der Tour de France aus

Neben dem Vorjahreszweiten Primoz Roglic ist auch der niederländische Cross-Weltmeister Mathieu van der Poel bei der 108. Tour de France ausgestiegen.

Der Enkel von Tour-Legende Raymond Poulidor hatte am Samstag nach fast einer Woche sein Gelbes Trikot an Titelverteidiger Tadej Pogacar verloren. «Ich wollte ohnehin nicht auf das Gesamtklassement fahren. Es war eine traumhafte Woche für uns. Wir hatten das Gelbe Trikot für sechs Tage. Ich kann darauf sehr stolz sein. Es ist besser, sich auf Olympia zu konzentrieren», sagte van der Poel.

Der 26-Jährige will in Tokio die Goldmedaille im Cross-Country auf dem Mountainbike gewinnen. Zuvor war Mitfavorit Roglic wegen seiner schweren Sturzverletzungen ausgestiegen. Starke Schmerzen am Steißbein sowie Prellungen und Hautabschürfungen am ganzen Körper hatten Roglic zu schaffen gemacht.