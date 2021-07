Froome: «Wenn Pogacar auf dem Rad bleibt, ist es vorbei»

Der viermalige Tour-de-France-Sieger Chris Froome erwartet in der Abschlusswoche des größten Radrennens der Welt nicht mehr sonderlich viel Spannung.

«Ich würde sagen, wenn Tadej Pogacar auf seinem Rad bleibt, ist es vorbei. Er hat so viel Reife gezeigt», sagte der 36 Jahre alte Brite vor dem Start der 16. Etappe in Pas de la Case. «Ich denke, er hat es in der Tasche.»

Froome, der die Tour 2013, 2015, 2016, 2017 gewann, ist nach seinem schweren Sturz vor zwei Jahren zurück bei der Tour, hat mit dem Ausgang des Rennens aber nichts zu tun. Titelverteidiger Pogacar hingegen führt mit mehr als fünf Minuten Vorsprung auf seine Verfolger und hat damit zu diesem Zeitpunkt ein so großes Polster wie seit Lance Armstrong im Jahr 2000 kein Radprofi mehr.