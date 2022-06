Jumbo-Visma zieht sich von Tour de Suisse zurück

Bei Jumbo-Visma hat sich erneut «Corona in das Team eingeschlichen»: Bester Fahrer des Teams war Sepp Kuss als Siebter der Gesamtwertung.

«Grund dafür ist, dass sich trotz aller Vorsichtsmaßnahmen erneut Corona in das Team eingeschlichen hat», hieß es in einer Mitteilung. Wer sich von den sieben an der Rundfahrt teilnehmenden Profis infiziert hat, wurde nicht bekanntgegeben.

Bestplatzierter Fahrer für Jumbo-Visma war der Amerikaner Sepp Kuss, der als Siebter der Gesamtwertung zehn Sekunden Rückstand auf Spitzenreiter Stephen Williams aus Großbritannien hatte. Die fünfte Etappe führt das Fahrerfeld über 190,1 Kilometer von Ambri nach Novazzano. Die Tour de Suisse endet am 19. Juni mit dem Einzelzeitfahren in Vaduz.