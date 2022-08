Nächster deutscher Erfolg bei Polen-Rundfahrt durch Bauhaus

Einen Tag nach dem Erfolg von Pascal Ackermann gewann der gebürtige Bocholter die fünfte Etappe von Lancut nach Rzeszow über 178,1 Kilometer im Sprint vor dem Franzosen Arnaud Démare. Nikias Arndt und Max Kanter rundeten das gute deutsche Abschneiden mit den Plätzen drei und vier ab. Für Bauhaus war es der zweite Sieg in dieser Saison. Die WorldTour-Rundfahrt endet am Freitag in Krakau.