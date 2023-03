Pferd sorgt für Hektik bei Strade Bianche - Vollering siegt

Vollering wurde ein wenig ausgebremst, hielt wie die Motorräder Abstand zu dem verängstigten Tier. Nach wenigen Hundert Metern stürzte das Pferd dann in einer Linkskurve und gelangte nicht wieder auf die Strecke.

In Siena setzte sich Vollering im Sprint vor ihrer Teamkollegin Lotte Kopecky durch und feierte ihren ersten Erfolg bei dem Schotterpistenrennen in der Toskana. Die lange führende Faulkner wurde Dritte. Die deutsche Straßenradmeisterin Liane Lippert fuhr in einem guten Rennen auf Platz acht.