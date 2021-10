Sechste deutsche Medaille: Eilers holt bei Bahnrad-WM Bronze

Der 31-Jährige sicherte sich am Freitagabend im 1000-Meter-Zeitfahren in einer Zeit von 1:00,008 Minuten Bronze und musste sich nur Jeffrey Hoogland (Niederlande) und Nicholas Paul (Trinidad und Tobago) geschlagen geben. Bereits in der Qualifikation hatte Eilers, der am Mittwoch schon Bronze mit dem Teamsprint-Quartett gewonnen hatte, den dritten Platz belegt. Eilers winkte nach Zielüberfahrt im Finale freundlich ins Publikum, die Medaille war ihm schon vor dem Start der letzten zwei Starter sicher.

Für den Bund Deutscher Radfahrer (BDR) ist es bereits die sechste Medaille in Nordfrankreich. Nach den Teamsprint-Frauen (Gold), den Teamsprint-Männern (Bronze) und dem Frauen-Vierer in der Mannschaftsverfolgung (Gold) stehen auch im Sprint der Frauen zwei Medaillen fest, weil Emma Hinze und Lea Sophie Friedrich im Finale gegeneinander antreten.