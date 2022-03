Tirreno-Adriatico: Bauhaus gewinnt Schlussetappe

Gian Mattia D'alberto/LaPresse via ZUMA Press/dpa

Phil Bauhaus holte sich auf der siebten Etappe der Tirreno-Adriatico seinen ersten Sieg in dieser Saison.

Der 27-Jährige setzte sich nach 159 Kilometern in San Benedetto del Tronto an Italiens Ostküste im Massensprint vor dem Italiener Giacomo Nizzolo und Kaden Groves aus Australien durch. Für Bauhaus war es der erste Sieg in dieser Saison und der insgesamt 18. Erfolg seiner Karriere.

«Ich fühle mich unglaublich. Ich hatte einen schweren Winter, aber wusste, dass ich in guter Form bin. Wir wussten, dass auf der Zielgeraden Gegenwind herrscht, also versteckte ich mich so lange wie möglich», sagte Bauhaus.

Den Gesamtsieg sicherte sich wie im Vorjahr Tadej Pogacar. Dem 23-Jährigen aus Slowenien genügte auf der letzten Etappe ein Platz im Hauptfeld, um seinen dritten Sieg im dritten Rennen in diesem Jahr perfekt zu machen. Damit gilt der zweimalige Tour-de-France-Sieger am kommenden Samstag als einer der Top-Favoriten beim Klassiker Mailand-Sanremo.

Pogacar hatte den Gesamtsieg auf der vorletzten Etappe praktisch schon perfekt gemacht. Mit einer Attacke 16 Kilometer vor dem Ziel ließ er die Konkurrenz hinter sich und siegte mit großem Vorsprung vor dem Tour-Zweiten Jonas Vingegaard. Der Däne hatte in der Endabrechnung 1:52 Minuten Rückstand auf Pogacar.