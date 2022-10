Weltmeisterin Hinze sagt Teilnahme an Champions League ab

Die sechsmalige Bahnrad-Weltmeisterin Emma Hinze hat ihre Teilnahme an der Champions League in diesem Jahr abgesagt. «Mein Körper sagt mir, dass ich die Akkus wieder aufladen sollte», erklärte die 25-Jährige. Hinze hatte 2021 die Premierensaison der neuen Serie überlegen gewonnen. Die zweite Saison startet am 12. November.

Hinze hatte bereits die Weltmeisterschaften vor knapp zwei Wochen in Saint-Quentin-en-Yvelines nach dem Gewinn von Gold (Teamsprint), Silber (Zeitfahren) und Bronze (Sprint) vor dem letzten Wettkampf erschöpft beendet und sich in einen Kreta-Urlaub verabschiedet. «Seit drei Jahren habe ich auf keinen großen Wettkampf verzichtet. Jetzt ist die Zeit gekommen, mich im Training auf die Basis zu konzentrieren», sagte Hinze.

Die Olympia-Zweite von Tokio wird Anfang 2023 wie geplant mit einem Trainingslager das neue Jahr beginnen und plant, Mitte Februar bei den Europameisterschaften in der Schweiz auf die Bahn zurückzukehren. In Grenchen beginnt auch die Qualifikation für die Olympischen Spiele 2024 in Paris. Bei der EM im August in München hatte Hinze dreimal Gold gewonnen.

Die Champions League-Serie macht in diesem Jahr am 19. November erstmals auch in Deutschland im Berliner Velodrom Station. Bei den Frauen ist nach der Absage von Hinze die Vorjahreszweite Lea Sophie Friedrich favorisiert. Bei den Männern ist Stefan Bötticher wieder dabei. Vor ihrer Premiere stehen Lea Lin Teutenberg und Pauline Grabosch.