Adler Mannheim gewinnen Topspiel bei Meister Eisbären

Titelanwärter Adler Mannheim hat das Topspiel der Deutschen Eishockey Liga bei Meister Eisbären Berlin gewonnen.

Am Sonntag siegte die Mannschaft von Trainer Pavel Gross in der Hauptstadt mit 3:0 (1:0, 0:0, 2:0) und setzte mit dem zweiten Sieg in Serie ein erstes Ausrufezeichen in der neuen Spielzeit. Mit sechs Zähler stehen beide Teams im Tabellenmittelfeld. Allerdings hat Mannheim noch ein Spiel weniger ausgetragen. Die Nationalspieler Lean Bergmann (16. Minute), Matthias Plachta (48.) und Korbinian Holzer (60.) erzielten die Tore für die Gäste.

Vor den beiden Top-Teams aus Berlin und Mannheim stehen die Fischtown Pinguins aus Bremerhaven mit sieben Zählern. Die Seestädter gewannen bei den Nürnberg Ice Tigers nach Verlängerung mit 3:2 (1:0, 0:2, 1:0, 1:0). Ross Mauermann sorgte in der Extraspielzeit nach knapp drei Minuten für die Entscheidung. Zuvor hatten Nicholas Welsh (25.) und Tyler Sheehy (28.) für die Gastgeber im Mitteldrittel getroffen. Miha Verlic (18.) und Jan Urbas (55.) waren für die Gäste erfolgreich.