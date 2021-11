Adler Mannheim verpassen Knigsklassen-Viertelfinale

Die Adler Mannheim haben das Viertelfinale in der Champions Hockey League wie erwartet verpasst.

Die Adler Mannheim sind in der Eishockey-Königsklasse ausgeschieden.

Der nach einem Corona-Ausbruch und wegen Verletzungen weiter stark ersatzgeschwächte Club aus der Deutschen Eishockey Liga (DEL) verlor am Dienstag das Achtelfinal-Rückspiel beim Titelverteidiger Frölunda HC in Göteborg mit 1:4 (0:1, 0:1, 1:2) und schied aus dem Wettbewerb aus. Das Hinspiel vor einer Woche in Mannheim hatte Frölunda bereits mit 10:1 für sich entschieden.

Die Tore für die schwedischen Gastgeber beim zweiten Aufeinandertreffen erzielten zweimal Elmer Söderblom (13. und 53. Minute), Johan Sundström (26.) und Jan Mursak (55.). Für die Adler, die ein weiteres Mal ohne ihren positiv getesteten Trainer Pavel Gross antreten mussten, traf Luca Tosto (45.) zum zwischenzeitlichen 1:2-Anschluss.