Antetokounmpo erzielt 50 Punkte beim Sieg der Bucks

Milwaukee (dpa)

Giannis Antetokounmpo hat die Milwaukee Bucks mit 50 Punkten zu einem Sieg in der NBA geführt. Beim 135:110 gegen die New Orleans Pelicans fehlten dem griechischen Basketball-Nationalspieler am Sonntagabend (Ortszeit) nur fünf weitere Punkte zu seiner persönlichen Bestleistung. Die Bucks hielten durch ihren dritten Sieg in Serie in der Eastern Conference den Kontakt zu Tabellenführer Boston Celtics, für die Pelicans dagegen war es die achte Pleite in Serie.

Von dpa