Beachvolleyball-Duos mit Siegen beim EM-Auftakt

Europameisterschaft in Wien

Chantal Laboureur (l) und Cinja Tillmann jubeln bei der EM in Wien.

Die deutschen Beachvolleyballerinnen sind erfolgreich in die Europameisterschaft gestartet, alle vier Duos gewannen ihre Auftaktspiele.

Karla Borger und Julia Sude setzten sich nach dem enttäuschenden Olympia-Abschneiden in Tokio in Wien gegen die Spanierinnen Daniela Alvarez Mendoza und Angela Lobato Herrero mit 21:18, 21:16 durch. Im zweiten Vorrundenspiel trifft das Duo aus Düsseldorf am Mittwochnachmittag nun auf Barbora Hermannova und Marie-Sara Stochlova aus Tschechien. Mit einem Sieg wäre der Einzug ins Achtelfinale schon perfekt.

Kim Behrens und Sandra Ittlinger (Münster/Berlin) gewannen gegen Marija Botscharowa/Marija Woronina aus Russland 21:14, 21:12. Isabel Schneider und Victoria Bieneck (Hamburg) bezwangen die Griechinnen Vasiliki Arvaniti und Panagiota Karagkouni mit 21:15, 21:16. Anschließend machten Chantal Laboureur und Cinja Tillmann (Friedrichshafen/Münster) durch ein 21:13, 19:21, 15:10 gegen die österreichischen Schwestern Dorina und Ronja Klinger den vierten deutschen Startsieg perfekt.

Die Olympia-Fünften Laura Ludwig und Margareta Kozuch hatten ihre EM-Teilnahme am Dienstag kurzfristig abgesagt. Im Männer-Wettbewerb greifen die Vize-Weltmeister Julius Thole und Clemens Wickler am Donnerstag in einem deutschen Duell gegen Alexander Walkenhorst und Sven Winter ein.