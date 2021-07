Boxerin Apetz scheidet in Tokio in erster Runde aus

Nadine Apetz (l) verlor in Tokio gegen die Inderin Lovlina Borgohain.

Weltergewichtsboxerin Nadine Apetz ist bei den Olympischen Spielen in Tokio in der ersten Runde ausgeschieden. Die 35-Jährige aus Köln verlor ihren Kampf in der Gewichtsklasse bis 69 Kilogram gegen Lovlina Borgohain aus Indien knapp 2:3 nach Punkten.

«Ich hatte in der ersten Hälfte der ersten Runde zu viel Respekt, danach habe ich reingefunden», sagte die Doktorandin, die als erste Frau aus Deutschland als Boxerin an Olympia teilgenommen hat. «Es war ein enger Kampf, es sind die Olympischen Spiele und nicht nur irgendein Turnier. Da musst du alles geben und das habe ich, denke ich. Leider war es nicht genug.»

Sie werde sich nun auf ihre Doktorarbeit konzentrieren und sprach nach der Niederlage vom «letzten Kampf auf großer Bühne». Dass sie doch noch bis zu den Spielen in Paris 2024 weitermacht, schloss Apetz nahezu aus. Sie wolle Boxen aber weiter als Hobby betreiben.