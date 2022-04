Bundestrainer hofft auf WM-Einsatz von DEB-Kapitän Müller

«Er wird schon Sachen in die Wege leiten, so dass er spielen kann. Und ich hoffe natürlich dieses Mal auch, dass er dabei ist», sagte Söderholm in Dresden zwei Wochen vor dem WM-Auftakt: «Er ist ein wichtiger Teil vom Geist, den wir haben.» Die Weltmeisterschaft in Söderholms Heimat Finnland beginnt am 13. Mai.

In Dresden hatte das ersatzgeschwächte deutsche Nationalteam am Freitagabend ein Testspiel gegen die Slowakei 1:3 verloren. Am Samstag (17.00 Uhr/MagentaSport) steht ein weiteres Vorbereitungsspiel gegen die Slowaken an. Ende kommender Woche trifft sich das Nationalteam in Schwenningen zur abschließenden Vorbereitungsphase.