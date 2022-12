Chiefs gewinnen Divison - Auch Eagles haben Playoffs sicher

Denver (dpa)

Die Kansas City Chiefs haben als erstes Team der NFL-Saison ihre Division gewonnen und damit einen Platz in den Playoffs sicher. Das Team um Star-Quarterback Patrick Mahomes gewann das Auswärtsspiel bei den Denver Broncos am Sonntag 34:28. Nach einem 27:0-Vorsprung mussten die Chiefs am Ende mehr zittern als gedacht, verteidigten ihre Führung aber und stehen als Sieger der AFC West fest.

Von dpa