Chiefs holen vierten Sieg in Serie

Die Kansas City Chiefs kommen in der NFL immer besser in Schwung und haben auch ihr Heimspiel gegen die zuletzt so starken Dallas Cowboys gewonnen.

Das nie gefährdete 19:9 war der vierte Sieg in Serie, nur die New England Patriots waren mit fünf Siegen in den vergangenen Wochen noch erfolgreicher als der Super-Bowl-Champion von vor zwei Jahren. Weil die Los Angeles Chargers in einer am Ende wilden Partie gegen die Pittsburgh Steelers 41:37 gewannen, änderte sich am Abstand zwischen den Chiefs auf Rang eins der AFC West und den Chargers auf Rang zwei nichts.