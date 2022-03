Deutsche Geher holen WM-Bronze mit der Mannschaft

Die deutschen Geher haben bei den Weltmeisterschaften in Omans Hauptstadt Maskat den dritten Rang in der Mannschaftswertung belegt und die erste WM-Medaille für eine deutsche Geher-Auswahl seit 23 Jahren gewonnen. Besser waren nach dem Wettbewerb über 35 Kilometer am Samstag nur das siegreiche Team aus Spanien und China.

Bester Deutscher in der Einzelwertung war Karl Junghanß, der am Persischen Golf in 2:37:52 Stunden den sechsten Platz belegte. Der Olympia-Zweite über 50 Kilometer, Jonathan Hilbert, landete nach Magenproblemen in 2:47:52 Stunden nur auf dem 34. Rang. Schnellster war der Schwede Perseus Karlström in 2:36:14 Stunden.