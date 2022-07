Deutsche Para-Staffel läuft Weltrekord

Der Wolfsburger Phil Grolla, die beiden Leverkusener Johannes Floors und Markus Rehm sowie der in London wohnende und für Wetzlar startende Felix Streng waren in 40,52 Sekunden 21 Hunderstel schneller als die USA beim bisherigen Weltrekord. Floors und Streng im Sprint sowie Rehm im Weitsprung sind auch schon Einzel-Paralympicssieger.

«Es war cool, wieder so eine Staffel zu laufen. Ich glaube, das war zuletzt in Rio der Fall. Ich hoffe, dass wir es in Paris wieder im Programm haben werden», sagte Streng. Bei den Paralympics 2016 in Brasilien hatte das deutsche Quartett mit Streng, Rehm, Floors und David Behre Gold gewonnen. Danach war die Disziplin aus dem paralympischen und auch aus dem WM-Programm genommen und durch eine Mixed-Staffel ersetzt worden. Auf den Weltrekord habe man «schon ein bisschen gehofft», gab Rehm zu: «Wir haben das aber vor einigen Jahren zuletzt gemacht. Und es hat genauso viel Spaß gemacht wie damals.»