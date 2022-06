Deutsche Speerwerfer bei Meeting in Turku ohne Siegchance

Weber warf in Finnland 84,02 Meter und belegte damit Rang fünf. Der Olympia-Vierte hatte zuletzt schon 89,54 Meter geschafft. Hofmann kam nicht über enttäuschende 76,19 Meter hinaus und landete damit in dem Weltklassefeld nur auf dem zehnten und letzten Rang.

Den Sieg holte sich der finnische Lokalmatador Oliver Helander mit 89,83 Metern vor Olympiasieger Neeraj Chopra aus Indien, der 89,30 Meter weit warf. Dritter wurde Weltmeister Anderson Peters aus Grenada mit 86,60 Metern.

Die Speerwerfer um den zuletzt wegen technischer und körperlicher Probleme pausierenden Johannes Vetter gehören bei den beiden Saisonhöhepunkten zu den größten deutschen Leichtathletik-Hoffnungen. Zunächst stehen in einem Monat die Weltmeisterschaften in Eugene in den USA auf dem Programm, Mitte August folgen die Europameisterschaften in München.